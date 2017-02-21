В Алматы мужчина разбился насмерть, упав с 15 этажа
В Алматы мужчина 25-ти лет упал с 15 этажа ЖК «Каусар». Он скончался на месте, передает корреспондент Zakon.kz.
В Алматы мужчина 25-ти лет упал с 15 этажа ЖК «Каусар». Он скончался на месте, передает корреспондент Zakon.kz.
Трагедия произошла по адресу Толе би 286/5. По предварительной информации он упал на крышу банка.
Как рассказал из жильцов, он курил на балконе 15-го этажа. На соседнем балконе стоял мужчина, который спросил, какой это этаж?
Ответив и докурив, жилец вернулся домой. Чуть позже он узнал, что этот мужчина разбился.
На месте происшествия работают криминалисты. Ведутся