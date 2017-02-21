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22:25 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы мужчина разбился насмерть, упав с 15 этажа

В Алматы мужчина 25-ти лет упал с 15 этажа ЖК «Каусар». Он скончался на месте, передает корреспондент Zakon.kz.

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Трагедия произошла по адресу Толе би 286/5. По предварительной информации он упал на крышу банка.

Как рассказал из жильцов, он курил на балконе 15-го этажа. На соседнем балконе стоял мужчина, который спросил, какой это этаж?

Ответив и докурив, жилец вернулся домой. Чуть позже он узнал, что этот мужчина разбился.

На месте происшествия работают криминалисты. Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Подробности происшествия будут известны позже.

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