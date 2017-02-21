В Алматы мужчина разбился насмерть, упав с 15 этажа

Трагедия произошла по адресу Толе би 286/5. По предварительной информации он упал на крышу банка.

Как рассказал из жильцов, он курил на балконе 15-го этажа. На соседнем балконе стоял мужчина, который спросил, какой это этаж?

Ответив и докурив, жилец вернулся домой. Чуть позже он узнал, что этот мужчина разбился.