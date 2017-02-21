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23:27 (мск), источник: Informburo.kz

Из-за бурана на границе Казахстана с Россией застряли десятки машин

На границе Казахстана с Россией в Павлодарской области застряли десятки машин.

Источник: Informburo.kz

Люди часами не могут подъехать к таможенному посту.

Автовладельцы снимают происходящее на камеры мобильных телефонов и сообщают друзьям и знакомым, что снегом уже заносит машины. По словам автора видеоролика, когда они выехали из Кулундинского района (Алтайский край — Авт.), российская часть трассы была расчищена. Однако на казахстанской стороне их ждал неприятный сюрприз.

«Здесь более 40 машин. Спасателей нет, мы просто стоим, нет ни одного трактора. Уже обратились в службу ЧС, но пока результата нет», — говорит голос за кадром.

Машины стоят как в сторону России, так и в сторону Казахстана. В Павлодарской области пережидают буран более 160 человек, застрявших на республиканских трассах по направлению в Карагандинскую, Акмолинскую области и город Семей. Ещё 22 человека были эвакуированы из междугородних автобусов и отправлены железной дорогой. Остальных временно разместили в местных школах и профилактории.

В Павлодарской области закрыты трассы по всем направлениям, а из посёлка Шидерты перекрыто движение уже третьи сутки. Всего же 21 февраля из-за бурана введено ограничение для движения транспорта в семи областях Казахстана.

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