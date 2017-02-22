В Винницкой области столкнулись электропоезд и автобус, погиб водитель
Электропоезд и пассажирский автобус столкнулись на нерегулируемом переезде в Винницкой области. Погиб водитель автобуса. Пассажиров в автобусе не было.
Электропоезд и пассажирский автобус столкнулись на нерегулируемом переезде в Винницкой области. Погиб водитель автобуса. Пассажиров в автобусе не было.
«21 февраля в 16.50 в г. Калиновка на нерегулируемом переезде электропоезд сообщением
Водитель автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия.
Отмечается, что спасатели организовали подвоз пассажиров электропоезда до места назначения в Виннице. На данном участке железнодорожного сообщения движение приостановлено.
Обстоятельства и причину аварии устанавливают специалисты.
Накануне в Винницкой области на месте тройного ДТП обнаружили две гранаты.