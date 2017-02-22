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00:17 (мск), источник: Ipress.ua

В Винницкой области столкнулись электропоезд и автобус, погиб водитель

Электропоезд и пассажирский автобус столкнулись на нерегулируемом переезде в Винницкой области. Погиб водитель автобуса. Пассажиров в автобусе не было.

Источник: Ipress.ua

«21 февраля в 16.50 в г. Калиновка на нерегулируемом переезде электропоезд сообщением Хмельницкий-Винница столкнулся с пассажирским автобусом, который осуществлял перевозку. На момент происшествия в салоне автобуса находился только водитель, житель села Чернятин Калиновского района. В электропоезде — 45 пассажиров», — сообщает пресс-служба ГУ ДержНС в Винницкой области.

Водитель автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия.

Отмечается, что спасатели организовали подвоз пассажиров электропоезда до места назначения в Виннице. На данном участке железнодорожного сообщения движение приостановлено.

Обстоятельства и причину аварии устанавливают специалисты.

Накануне в Винницкой области на месте тройного ДТП обнаружили две гранаты.

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