В Винницкой области столкнулись электропоезд и автобус, погиб водитель

«21 февраля в 16.50 в г. Калиновка на нерегулируемом переезде электропоезд сообщением Хмельницкий-Винница столкнулся с пассажирским автобусом, который осуществлял перевозку. На момент происшествия в салоне автобуса находился только водитель, житель села Чернятин Калиновского района. В электропоезде — 45 пассажиров», — сообщает пресс-служба ГУ ДержНС в Винницкой области.

Водитель автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия.

Отмечается, что спасатели организовали подвоз пассажиров электропоезда до места назначения в Виннице. На данном участке железнодорожного сообщения движение приостановлено.

Обстоятельства и причину аварии устанавливают специалисты.

Накануне в Винницкой области на месте тройного ДТП обнаружили две гранаты.