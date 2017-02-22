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08:56 (мск), источник: РИА Новости

Суд огласит приговор обвиняемым в убийстве семьи полицейского Гошта

Суд огласит приговор обвиняемым в убийстве семьи Гоштов, сообщили РИА Новости в Самарском областном суде.

«Оглашение приговора назначено на 22 февраля. Приговор будет зачитываться в открытом режиме», — сообщили РИА Новости в суде.

Уголовное дело об убийстве полковника, экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи слушается в областном суде с декабря 2016 года. Дело рассматривается судом присяжных по требованию обвиняемых. Процесс проходит в закрытом от прессы режиме.

Обвиняемыми по делу являются Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов. Им вменяют разбой, убийство двух или более лиц, покушение на убийство ребенка. Они признают вину частично. Гособвинитель запросил для Ахмадова и Фаталиева пожизненный срок. Для Бабаева — 25 лет, для Зохрабова — 26.

Убийство вызвало широкий общественный резонанс. Тела шести человек — Андрея Гошта, его жены, родителей и двух родственников — были обнаружены утром 24 апреля 2016 года в жилом доме в поселке Ивашевка Сызранского района Самарской области. СК РФ сообщил о задержании четырех человек по этому делу через несколько дней. Возможным мотивом убийства в СК назвали разбойное нападение. По данным прокуратуры, у семьи Гоштов было похищено имущество на 200 тысяч рублей, также обвиняемые пытались похитить автомобиль Renault Duster.

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