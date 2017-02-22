Выпавшего из окна новосибирца расстреляли из травматического пистолета

В Новосибирске вчера, 21 февраля, из окна дома выпал мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

В теле погибшего сотрудники прибывшей на место скорой помощи обнаружили три огнестрельных ранения. Погибшим оказался молодой человек 1995 года рождения. Оказалось, что погибший выпал из окна квартиры, которая расположена на пятом этаже. Кроме него в доме еще находились четыре человека- хозяин квартиры, и неустановленные молодой человек и девушка. Все участники распивали спиртное. Хозяин апартаментов пояснил, что в момент трагедии был на балконе, злоумышленник же тем временем выстрелил в молодого человека и ушел из квартиры вместе с девушкой. Личность подозреваемого благодаря следственным и оперативно- розыскным действиям установили — им оказался ранее судимый житель Заельцовского района 1981 года рождения. Мужчину задержали в квартире своей матери, где тот прятался от правоохранителей. Во время обыска сотрудники полиции нашли и забрали у него травматический пистолет, три патрона и другие вещдоки.

Следственные органы СУ СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство».