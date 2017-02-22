Отдел угрозыска краевого УМВД не нашел рабов в хабаровском БФ «Процветание»

Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.

Сотрудники УМВД Хабаровского края не нашли нарушений в деятельности благотворительного фонда «Процветание». А клеветнику придется ответить за свои действия в суде, сообщил корр. ИА AmurMedia президент-соучредитель БФ «Процветание» Иван Маньковский.

Напомним, ранее в одном из ТВ СМИ появилась информация, что якобы руководитель БФ «Процветание» использует рабский труд своих подопечных для получения прибыли. Позднее глава благотворительной организации заявил, что отдел уголовного розыска регионального УМВД провел проверку фонда и не нашел нарушений, о которых ранее говорилось в телевизионных сюжетах.

— Естественно, у нас ничего криминального не происходит. А на человека, который пытался нас оболгать, мы твердо уверены подать в суд, — уверил Иван Маньковский.

Оперативно получить комментарий у краевого УМВД о проведении проверки пока не удалось.