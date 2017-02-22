Житель Хабаровского края похитил у знакомого почти 150 тысяч рублей

Удачную сделку он отмечал с друзьями в поселке Корфовский. Мужчины выпивали, позже потерпевший уснул. Утром он обнаружил, что его обокрали.

Деньги забрал 38-летний знакомый потерпевшего. Фигурант потратил их на одежду и продукты. Также он купил себе планшет и телефон. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, большую часть ущерба он возместил, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.