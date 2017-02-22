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03:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Бывшие заключенные стали острой проблемой для Хабаровска

Свыше 60% всех преступлений в краевой столице совершаются лицами, покинувшими стены тюрем.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.

Заключенные, покинувшие места лишения свободы, стали крупной проблемой для жителей Хабаровска. Порядка 60% всех преступлений в краевой столице совершаются людьми с криминальным опытом, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник УМВД России по Хабаровску Александр Прохорец на заседание гордумы.

— Значительное число преступлений совершается лицами, так называемыми бомжами. Обычно ими являются граждане, покинувшие места лишения свободы. Здесь я вижу одну из важных для нас проблем. Не имея работы, не имея жилья, и только владея криминальным опытом, люди идут на повторное правонарушение. Из общего числа расследованных преступлений порядка 63% всех преступлений совершили бывшие тюремные заключенные. Поэтому особенно важно социализировать подобных людей. И мы вынесли эту проблему на правительственный уровень, — сообщил Александр Прохорец.

Однако, как отметил начальник УМВД России по Хабаровску, эта проблема не поставлена на самотек, и уже с начала этого года ведется работа по социализации бывших заключенных и снижения вероятности совершения ими преступлений.

— В начале 2017 года мы выдали поручение на разработку предложение нормативно правового акта, регламентирующее порядок работы с лицами, вернувшимся из мест лишения работы, а также разработки новых подходов к возвращению подобных граждан в социум. Для этого процесс социализации должен начинаться еще с исправительных учреждений. Так, выходящие на свободу лица должны обеспечиваться работой, — добавил Александр Прохорец.

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