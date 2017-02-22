Подросток с ножницами напал на цветочницу в Приморье

В дежурную часть отдела МВД по Артему поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что на цветочный павильон на ул. Ленина совершено разбойное нападение.

Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что в павильон вошел подозреваемый и, угрожая ножницами, потребовал отдать деньги. Испугавшись за жизнь, продавец отдала из кассы всю наличность.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего жителя Артема. Его доставили в отдел полиции, где подросток был опрошен при законных представителях. Молодой человек признался в преступлении.

В следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Санкция статьи предусматривает до восьми лет.