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03:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Подросток с ножницами напал на цветочницу в Приморье

В Приморье полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на цветочный павильон, сообщили ИА Дейта в ОМВД по Артему.

В дежурную часть отдела МВД по Артему поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что на цветочный павильон на ул. Ленина совершено разбойное нападение.

Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что в павильон вошел подозреваемый и, угрожая ножницами, потребовал отдать деньги. Испугавшись за жизнь, продавец отдала из кассы всю наличность.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего жителя Артема. Его доставили в отдел полиции, где подросток был опрошен при законных представителях. Молодой человек признался в преступлении.

В следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Санкция статьи предусматривает до восьми лет.

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