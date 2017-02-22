В порту Владивостока остановили опасную радиацию

«В зоне таможенного контроля морского пункта пропуска “Владивосток” обнаружили тягач, который перевозил контейнер с ломом черных металлов. Уровень радиационного фона на поверхности контейнера превышал естественный радиационной фон более чем в 20 раз». — говорится в сообщении ДВТУ.

Информация об опасном объекте была передана по оперативным каналам в подразделения ГО и ЧС пункта пропуска, в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, а также в ГО и ЧС по Приморскому краю.