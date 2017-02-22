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04:43 (мск), источник: ДЕЙТА

В порту Владивостока остановили опасную радиацию

Владивостокские таможенники обнаружили и изъяли радиоактивный груз, сообщает ИА «Дейта».

«В зоне таможенного контроля морского пункта пропуска “Владивосток” обнаружили тягач, который перевозил контейнер с ломом черных металлов. Уровень радиационного фона на поверхности контейнера превышал естественный радиационной фон более чем в 20 раз». — говорится в сообщении ДВТУ.

Информация об опасном объекте была передана по оперативным каналам в подразделения ГО и ЧС пункта пропуска, в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, а также в ГО и ЧС по Приморскому краю.

«В контейнере с ломом черных металлов был обнаружен фрагмент технологического оборудования размером 0,75×1,15×0,35 метров и весом около двухсот килограммов. На поверхности объекта уровень излучения превышал естественный радиационный фон более чем в 70 раз. В результате был идентифицирован радионуклид — радий-226».
Радиационно-опасный объект был изъят из партии товара.

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