В Иркутской области задержаны похитители дорогостоящей техники для заготовки сена
В Иркутской области задержали подозреваемых в ограблении сельскохозяйственного предприятия.
В Иркутской области задержали подозреваемых в ограблении сельскохозяйственного предприятия.
Полицейские задержали двух жителей Ангарска, подозреваемых в краже рулонного
На перехват грузовику выехал экипаж ДПС, сотрудники которого вскоре остановили и задержали вероятных злоумышленников вместе с грузом. Техника была изъята и возвращена законному владельцу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «грабёж».