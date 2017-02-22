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05:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области задержаны похитители дорогостоящей техники для заготовки сена

В Иркутской области задержали подозреваемых в ограблении сельскохозяйственного предприятия.

Полицейские задержали двух жителей Ангарска, подозреваемых в краже рулонного пресс-подборщика для заготовки сена и кормов с территории фермерского хозяйства в селе Тыргетуй Аларского района. Стоимость украденной техники — более 500 тыс. рублей. Как сообщает 21 февраля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские выяснили, что злоумышленники в масках связали сторожа и открыли ворота на территорию фермы, куда въехала грузовая машина. Через полчаса сторож высвободил руки и сообщил о произошедшем своему руководителю. Через несколько часов полицейские получили сведения о том, что похищенное имущество предполагаемые грабители везут в направлении Ангарска на КамАЗе.

На перехват грузовику выехал экипаж ДПС, сотрудники которого вскоре остановили и задержали вероятных злоумышленников вместе с грузом. Техника была изъята и возвращена законному владельцу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «грабёж».

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