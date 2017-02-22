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05:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Банду качков-вымогателей из Комсомольска-на-Амуре отправили под суд

Доказана причастность группы к шести эпизодам противоправной деятельности.

Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.

Сотрудники следственных органов УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре доказали причастность организованной группы к вымогательствам денежных средств у водителей частных междугородних автобусов. В настоящее время доказана причастность организованной преступной группы к шести эпизодам противоправной деятельности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт администрации города.

Установлено, что шестеро обвиняемых в возрасте от 22 до 39 лет требовали у частных перевозчиков за криминальное покровительство ежемесячные выплаты от полученных доходов. В противном случае мужчины угрожали нанести вред здоровью и имуществу водителей.

Все подельники длительное время занимались тяжелой атлетикой и бодибилдингом. Учитывая спортивную подготовку участников группы, к задержанию были привлечены сотрудники спецподразделения УМВД России по Хабаровскому краю.

В ходе обысков у участников группы было изъято оружие, крупная сумма денег, а также спортивные препараты, оборот которых в России ограничен.

Уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное организованной группой» с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

До вынесения приговора в отношение одного из обвиняемых избрана мера пресечения — подписка о невыезде, в отношение остальных — арест.

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