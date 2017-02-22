Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинский дипломат не удержался прокомментировать смерть Чуркина
8 способов поклеить обои иначе
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Ему приказали»: Лавров о выходке постпреда Украины по Чуркину
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
05:20 (мск), источник: AmurMedia.ru

Трехлетний ребенок и женщина пострадали от ночного пожара в Комсомольске

Однокомнатная квартира выгорела полностью.

Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.

Двум комсомольчанам сотрудники МЧС оказали срочную помощь в ходе ночного пожара в Комсомольске-на-Амуре: женщине, получившей ожоги, и трехлетнему ребенку из квартиры двумя этажами выше, которого пришлось эвакуировать по автолестнице. Пожар полностью уничтожил однокомнатную квартиру в многоэтажке, причины выясняются, сообщила корр. ИА AmurMedia пресс-секретарь ГУ МЧС по Хабаровскому краю Анастасия Котова.

В МЧС о клубах черного дыма, вырывающихся из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажки на улице Пионерская, 65, сообщили очевидцы. Жильцам, можно сказать, еще повезло, что дым заметили, так как дело случилось глубокой ночью.

— Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 23.26, и уже в 23.38 возгорание было локализовано, а в 00.49 пожар был полностью ликвидирован. Погибших нет, но есть пострадавшие: из сгоревшей квартиры была госпитализирована женщина с ожогами. Она была доставлена в горбольницу № 2. Кроме того, потребовалась срочная эвакуация. Из-за сильного задымления из окна квартиры двумя этажами выше, на шестом этаже, по автолестнице был эвакуирован трехлетний ребенок. Ребенок был осмотрен, помощи ему не потребовалось, — сообщила Анастасия Котова. — В результате пожара однокомнатная квартира выгорела полностью. На месте происшествия работало 6 единиц техники и 20 пожарных.

В ГУ МЧС не стали комментировать появившуюся информацию о том, что пожару предшествовал взрыв в квартире и срочной эвакуации соседей погорельцев.

— Дом не газифицирован, так что пожар по причине взрыва бытового газа исключен. Что касается эвакуации, то, возможно, она и была, так как дым активно распространялся по дому. Причину пожара сейчас устанавливают, на месте работают сотрудники пожарного надзора и следственные органы, — сказала Анастасия Котова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хабаровский НПЗ отремонтирует отстойник нефтяных отходов
Трамп собрался заключить сделку с Россией
Парламент Великобритании одобрил аналог «закона Магнитского»
Amnesty International раскритиковала «пакет Яровой»
Эксперты не смогли быстро определить причины смерти Чуркина
СМИ узнали о просьбе Чайки к Медведеву о новых офисах
«Манчестер Сити» и «Монако» забили восемь голов в Лиге чемпионов
NASA объявило об экстренной пресс-конференции
Спорт
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира Для некоторых из наших звезд решение Спортивного арбитражного суда может стать финальной точкой в карьере
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь