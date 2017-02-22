Трехлетний ребенок и женщина пострадали от ночного пожара в Комсомольске

Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.

Двум комсомольчанам сотрудники МЧС оказали срочную помощь в ходе ночного пожара в Комсомольске-на-Амуре: женщине, получившей ожоги, и трехлетнему ребенку из квартиры двумя этажами выше, которого пришлось эвакуировать по автолестнице. Пожар полностью уничтожил однокомнатную квартиру в многоэтажке, причины выясняются, сообщила корр. ИА AmurMedia пресс-секретарь ГУ МЧС по Хабаровскому краю Анастасия Котова.

В МЧС о клубах черного дыма, вырывающихся из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажки на улице Пионерская, 65, сообщили очевидцы. Жильцам, можно сказать, еще повезло, что дым заметили, так как дело случилось глубокой ночью.

— Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 23.26, и уже в 23.38 возгорание было локализовано, а в 00.49 пожар был полностью ликвидирован. Погибших нет, но есть пострадавшие: из сгоревшей квартиры была госпитализирована женщина с ожогами. Она была доставлена в горбольницу № 2. Кроме того, потребовалась срочная эвакуация. Из-за сильного задымления из окна квартиры двумя этажами выше, на шестом этаже, по автолестнице был эвакуирован трехлетний ребенок. Ребенок был осмотрен, помощи ему не потребовалось, — сообщила Анастасия Котова. — В результате пожара однокомнатная квартира выгорела полностью. На месте происшествия работало 6 единиц техники и 20 пожарных.

В ГУ МЧС не стали комментировать появившуюся информацию о том, что пожару предшествовал взрыв в квартире и срочной эвакуации соседей погорельцев.

— Дом не газифицирован, так что пожар по причине взрыва бытового газа исключен. Что касается эвакуации, то, возможно, она и была, так как дым активно распространялся по дому. Причину пожара сейчас устанавливают, на месте работают сотрудники пожарного надзора и следственные органы, — сказала Анастасия Котова.