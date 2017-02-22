В Омской области 22-летний рецидивист обокрал семью с ребёнком-инвалидом

В воскресенье, 19 февраля, в Большеречье обокрали дом, где живут супруги с двумя детьми. Когда никого не было дома, пропало 4000 рублей. Муж работает вахтовым методом в другом регионе. Один ребёнок имеет инвалидность. Жене трудно в одиночку управиться с хозяйством в неблагоустроенном доме, поэтому им часто помогает 22-летний знакомый семьи. У молодого человека есть свободный доступ в жильё. Подозрение в первую очередь пало на него.

Как сообщает управление Росгвардии по Омской области, подозреваемого задержали на следующий день, 20 февраля. Во время патрулирования улицы сотрудники вневедомственной охраны узнали его по приметам.

Молодой человек, в биографии которого уже имеется судимость, сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».