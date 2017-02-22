Красноярец, которого везла скорая помощь, устроил дебош по дороге
Мужчина угрожал медикам и повредил автомобиль.
Мужчина угрожал медикам и повредил автомобиль.
Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, в Октябрьском районе Красноярска больной начал дебоширить в машине скорой помощи.
В отдел полиции № 2 МУ МВД России «Красноярское» поступило заявление от работников медицинского учреждения о неадекватном поведении одного из пациентов.
Стражи порядка установили, что мужчина, которого везли в больницу, по дороге начал оскорблять фельдшера и угрожать всей бригаде. После он повредил служебный автомобиль. Но докторам
Сейчас по поводу этого неприятного происшествия проводится проверка. С каким диагнозом мужчину везли в больницу, медики не сообщают.