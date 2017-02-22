Омичи сообщают о жуткой аварии на Левобережье
Вчера вечером в омских пабликах появились сообщения от очевидцев.
Вчера вечером в омских пабликах появились сообщения от очевидцев.
Подписчики рассказывают о
«Около “птичьей гавани” как на торговый город ехать. Скорая, пожарка, ДПС, 3 или 4 машины столкнулись, одна из них в кювете», — пишет один из пользователей.
«Серьёзное ДТП на Енисейской в районе поворота к Торговому городу, стоят три полосы в сторону левого берега. 5 машин», — сообщается в другом паблике.
Говорится, что один из
Напомним, накануне в Омске было объявлено штормовое предупреждение.