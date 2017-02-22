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06:54 (мск), источник: СуперОмск

Омичи сообщают о жуткой аварии на Левобережье

Вчера вечером в омских пабликах появились сообщения от очевидцев.

Подписчики рассказывают о дорожно-транспортном происшествии на Левом берегу.

«Около “птичьей гавани” как на торговый город ехать. Скорая, пожарка, ДПС, 3 или 4 машины столкнулись, одна из них в кювете», — пишет один из пользователей.

«Серьёзное ДТП на Енисейской в районе поворота к Торговому городу, стоят три полосы в сторону левого берега. 5 машин», — сообщается в другом паблике.

Говорится, что один из автомобилей-участников ДТП оказался в сугробе, а в снегу буксуют машины. Один из подписчиков также сообщил, что виновником аварии стало белое авто, которое зацепило бордюр снега на разделении полос, в результате чего машину закрутило и вынесло на встречную полосу.

Напомним, накануне в Омске было объявлено штормовое предупреждение.

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