Омичи сообщают о жуткой аварии на Левобережье

Подписчики рассказывают о дорожно-транспортном происшествии на Левом берегу.

«Около “птичьей гавани” как на торговый город ехать. Скорая, пожарка, ДПС, 3 или 4 машины столкнулись, одна из них в кювете», — пишет один из пользователей.

«Серьёзное ДТП на Енисейской в районе поворота к Торговому городу, стоят три полосы в сторону левого берега. 5 машин», — сообщается в другом паблике.