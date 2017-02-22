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07:10 (мск), источник: Zakon.kz

Трое молодых парней погибли в ДТП под Алматы

В Алматинской области на 36 км Кульджинской трассы произошло ДТП с летальный исходом, сообщает Zakon.kz.

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фотографии
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фотографии

Audi двигалась в западном направлении в сторону города, на встречу ей ехал автобус Mercedes. По неизвестной причине последний выехал на встречную полосу. Автомобили столкнулись лоб в лоб. От сильного удара, трое парней от 20 до 22 лет из Audi погибли на месте. Спасателям пришлось резать стойки, чтобы извлечь тела погибших.

10 человек из автобуса пострадали, включая водителя, который получил перелом обеих ног.

Стоит отметить, что сотрудники дорожной полиции неоднократно писали рапорт о необходимости дорожной разметки на этом участке дороги, так как здесь ни раз происходили ДТП со смертельным исходом.

Следствию предстоит выяснить все причины аварии.

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