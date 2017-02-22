Главе Верх-Исетского района Екатеринбурга грозит 6 лет
Бреденко подозревают в получении взятки.
Бреденко подозревают в получении взятки.
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации
По информации следователей, днем 21 февраля 2017 года Бреденко получил взятку в 150 тысяч рублей за общее покровительство индивидуальному предпринимателю при исполнении муниципального контракта по санобслуживанию территории
Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном СУ СКР, сейчас собираются доказательства совершенного преступления. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения.
Чиновнику грозит наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.