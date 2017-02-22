Главе Верх-Исетского района Екатеринбурга грозит 6 лет

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Верх-Исетского района Александра Бреденко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за общее покровительство).

По информации следователей, днем 21 февраля 2017 года Бреденко получил взятку в 150 тысяч рублей за общее покровительство индивидуальному предпринимателю при исполнении муниципального контракта по санобслуживанию территории Верх-Исетского района. После этого оперативники УФСБ РФ по Свердловской области задержали чиновника на рабочем месте .

Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном СУ СКР, сейчас собираются доказательства совершенного преступления. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения.

Чиновнику грозит наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.