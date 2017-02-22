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06:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Реанимобиль с пациентом в салоне протаранил трамвай в Новосибирске

В Новосибирске на перекрёстке улиц Троллейной и Титова водитель реанимобиля протаранил трамвай, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Реанимобиль протаранил трамвай на перекрестке в Новосибирске, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Авария произошла утром 22 февраля на перекрёстке улиц Троллейной и Титова, рядом с остановкой «ДК им. Чехова». Водитель автомобиля «скорой помощи» лоб в лоб столкнулся со встречным трамваем.

В салоне «скорой» на момент столкновения находился пациент. По словам подписчиков, пациент «скорой» продолжил путь на другом реанимобиле.

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