Фото обугленных купюр прокомментировали в ДВД Алматинской области

Выяснилось, что это итоги неудачной попытки ограбления банкомата, расположенного в одном из магазинов в поселке Сарыозек Алматинской области.

Злоумышленники так и не смогли добраться до денег, но из-за попытки ограбления частично сгорели купюры в банкомате. Как сообщила официальный представитель ДВД Алматинской области Айман Мырзекова, инцидент произошел 18 февраля.

«Действительно инцидент произошел в поселке Сарыозек. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследовании. Другие детали в интересах следствия не разглашаются», — отметила Айман Мырзекова.