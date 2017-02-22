Фото обугленных купюр прокомментировали в ДВД Алматинской области
В Сети появились фотографии обугленных десятитысячных купюр, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
В Сети появились фотографии обугленных десятитысячных купюр, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Выяснилось, что это итоги неудачной попытки ограбления банкомата, расположенного в одном из магазинов в поселке Сарыозек Алматинской области.
Злоумышленники так и не смогли добраться до денег, но
«Действительно инцидент произошел в поселке Сарыозек. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследовании. Другие детали в интересах следствия не разглашаются», — отметила Айман Мырзекова.