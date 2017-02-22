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07:03 (мск), источник: Tengrinews

Фото обугленных купюр прокомментировали в ДВД Алматинской области

В Сети появились фотографии обугленных десятитысячных купюр, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Выяснилось, что это итоги неудачной попытки ограбления банкомата, расположенного в одном из магазинов в поселке Сарыозек Алматинской области.

Злоумышленники так и не смогли добраться до денег, но из-за попытки ограбления частично сгорели купюры в банкомате. Как сообщила официальный представитель ДВД Алматинской области Айман Мырзекова, инцидент произошел 18 февраля.

«Действительно инцидент произошел в поселке Сарыозек. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследовании. Другие детали в интересах следствия не разглашаются», — отметила Айман Мырзекова.

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