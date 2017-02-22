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06:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Житель Иланского района вырубил лес на 1,7 млн рублей

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае сотрудники ОМВД России по Иланскому району пресекли факт незаконной вырубки леса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что 45-летний местный житель нанял бригаду лесорубов, которые вырубили более 100 деревьев. При этом никаких разрешений на ведение работ у них не было. Сумма ущерба составила более 1,7 миллиона рублей. Полицейские изъяли бензопилы и лесозаготовительную технику.

В отношении злоумышленника заведено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчина отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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