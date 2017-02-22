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06:37 (мск), источник: VN.RU

Составлен фоторобот сожженной на покрышках женщины

В Новосибирске следователи обращаются к жителям Дзержинского района за помощью в раскрытии убийства. Летом прошлого года в овраге около парка-отеля «Шишка» в костре с покрышками было обнаружено тело неизвестной женщины.

В производстве следственного отдела по Дзержинскому району СУ СКР по Новосибирской области находится уголовное дело, возбуждённое по факту обнаружения останков обгоревшего тела женщины с признаками насильственной смерти.

— В ходе предварительного следствия установлено, что вечером третьего августа 2016 года в овраге неподалеку от парка-отеля «Шишка» в костре с покрышками обнаружено тело неустановленной женщины, — сообщила VN.ru официальный представитель СУ СКР по региону Анастасия Кулешова. —  Согласно заключений экспертов, примерный рост потерпевшей 160−167 сантиметров, возраст 30−55 лет, принадлежность к европеоидной расе.

Следователи просят откликнуться всех людей, находившихся, либо передвигавшихся на транспорте третьего августа 2016 года рядом с указанным местом, а также просят сообщить любую информацию о без вести пропавших женщинах со схожими приметами в период до третьего августа 2016 года.

Источник: СК РФ по НСО

Всем гражданам, обладающим указанной информацией, просят обращаться по телефонам 8 (383) 208−24−14, и по телефону старшего следователя Артура Фаритовича Сафарова- 8 (383) 278−31−58, 8−913−455−57−36, либо 02.

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