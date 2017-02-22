Составлен фоторобот сожженной на покрышках женщины
В Новосибирске следователи обращаются к жителям Дзержинского района за помощью в раскрытии убийства. Летом прошлого года в овраге около
В Новосибирске следователи обращаются к жителям Дзержинского района за помощью в раскрытии убийства. Летом прошлого года в овраге около
В производстве следственного отдела по Дзержинскому району СУ СКР по Новосибирской области находится уголовное дело, возбуждённое по факту обнаружения останков обгоревшего тела женщины с признаками насильственной смерти.
— В ходе предварительного следствия установлено, что вечером третьего августа 2016 года в овраге неподалеку от
Следователи просят откликнуться всех людей, находившихся, либо передвигавшихся на транспорте третьего августа 2016 года рядом с указанным местом, а также просят сообщить любую информацию о без вести пропавших женщинах со схожими приметами в период до третьего августа 2016 года.
Всем гражданам, обладающим указанной информацией, просят обращаться по телефонам