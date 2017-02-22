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08:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье спасли мужчину, уснувшего на рельсах

Первым его заметил машинист поезда.

Житель Прикамья уснул на железной дороге и едва не погиб. 20 февраля машинист пассажирского поезда «Москва — Новый Уренгой» заметил лежащего на обочине железнодорожных путей мужчину. Он передал сообщение об этом в Линейное отделение полиции на станции Верещагино. «Транспортные полицейские прибыли место, где обнаружили вблизи железнодорожных путей мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказала Ольга Аксенова, сотрудница пресс-службы пермского ЛО МВД России на транспорте. — Гражданина доставили в служебное помещение отделения полиции на станции Верещагино».

23-летний молодой человек рассказал стражам порядка, что доехал на электропоезде до станции Григорьевская. Он собирался идти домой, но по дороге заснул.

В отношении спасённого составили административный протокол за «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах».

Сотрудниками Пермского линейного отдела МВД России на транспорте напоминают, что железная дорога — это зона повышенной опасности и, пренебрежительное отношение к правилам поведения на ней, может стать основной причиной травм и причинения вреда здоровью, а порой и к гибели.

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