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08:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье полицейский помог достать машину, улетевшую с дороги

Водитель написал благодарственное письмо руководству своего спасителя.

Житель Прикамья попал в неприятную ситуацию на трассе. На помощь ему пришёл полицейский. Водитель написал благодарственное письмо в адрес Госавтоинспекции.

«В своем обращении он благодарит инспектора ДПС ГИБДД Куединского района Алексея Мелитова за отзывчивость, профессионализм и оперативность в оказании помощи в сложных дорожных условиях», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю.

Мужчина рассказал, что в один из морозных дней его автомобиль на трассе съехал в кювет. Сотрудники ДПС, оказавшиеся поблизости, быстро пришли на помощь попавшему в беду. Один из инспекторов остался на трассе, чтобы контролировать дорожное движение в условиях непогоды. В это время Алексей Мелитов помогал водителю выкапывать машину из снежного плена. «Спасибо за человеческое отношение, вежливость и участие», — отметил автор письма.

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