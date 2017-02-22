В Омске вынужденно сел пассажирский самолет

«Самолет авиакомпании «Аэрофлот в 07.03 (04.03 мск) совершил посадку в аэропорту Омска из-за того, что молодому мужчине на борту стало плохо», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что сразу же после посадки на борт прибыли врачи, отвели мужчину в здравпункт, оказали первую помощь, после чего было принято решение госпитализировать его в местную больницу.

«В настоящее время самолет уже готовится к взлету для следования в пункт назначения», — добавили в аэропорту.