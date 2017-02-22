В Омске вынужденно сел пассажирский самолет
НОВОСИБИРСК, 22 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Иркутска в Москву, рано утром в среду совершил незапланированную посадку в аэропорту Омска
НОВОСИБИРСК, 22 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Иркутска в Москву, рано утром в среду совершил незапланированную посадку в аэропорту Омска
«Самолет авиакомпании «Аэрофлот в 07.03 (04.03 мск) совершил посадку в аэропорту Омска
Она отметила, что сразу же после посадки на борт прибыли врачи, отвели мужчину в здравпункт, оказали первую помощь, после чего было принято решение госпитализировать его в местную больницу.
«В настоящее время самолет уже готовится к взлету для следования в пункт назначения», — добавили в аэропорту.