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08:02 (мск), источник: РИА Новости

В Омске вынужденно сел пассажирский самолет

НОВОСИБИРСК, 22 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Иркутска в Москву, рано утром в среду совершил незапланированную посадку в аэропорту Омска из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Галина Гавриш.

Источник: РИА Новости

«Самолет авиакомпании «Аэрофлот в 07.03 (04.03 мск) совершил посадку в аэропорту Омска из-за того, что молодому мужчине на борту стало плохо», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что сразу же после посадки на борт прибыли врачи, отвели мужчину в здравпункт, оказали первую помощь, после чего было принято решение госпитализировать его в местную больницу.

«В настоящее время самолет уже готовится к взлету для следования в пункт назначения», — добавили в аэропорту.

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