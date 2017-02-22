Бетонная плита улетела с 18-го этажа на стройке в Академ Riverside в Челябинске

Многотонная бетонная плита не устояла на строящемся 18-м этаже дома в Академ Riverside — эффектное обрушение попало на запись видеорегистратора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Хозяйка видео находилась за рулем автомобиля и стояла на светофоре, чтобы повернуть с улицы Чичерина на Университетскую Набережную. В это время с 18-этажа строящейся высотки слетела многотонная бетонная плита. Звук от удара дошел до дороги только через пару секунд. По предварительным данным, в ЧП никто не пострадал.