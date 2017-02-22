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07:58 (мск), источник: dostup1.ru

Бетонная плита улетела с 18-го этажа на стройке в Академ Riverside в Челябинске

Инцидент оказался на записи видеорегистратора случайного очевидца.

Многотонная бетонная плита не устояла на строящемся 18-м этаже дома в Академ Riverside — эффектное обрушение попало на запись видеорегистратора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Хозяйка видео находилась за рулем автомобиля и стояла на светофоре, чтобы повернуть с улицы Чичерина на Университетскую Набережную. В это время с 18-этажа строящейся высотки слетела многотонная бетонная плита. Звук от удара дошел до дороги только через пару секунд. По предварительным данным, в ЧП никто не пострадал.

«Техника безопасности — что это? Расскажите своим строителям. Интересное было ощущение: плита бесшумно упала. Тишина… А потом каааак ба-баааах! Ну, а мой внутренний кролик ликует: наконец-то регистратор себя оправдал», — пишет в своем Instagram пользователь hvostochka.

Напомним, с начала 2016 года ООО «Гринфлайт» заморозил строительство 29 домов в ЖК «Академ Riverside». Своих квартир не дождались сотни дольщиков. В настоящее время генподрядчиком ЖК является трест «Магнитострой» Олега Лакницкого, который возглавил «Гринфлайт» в июне прошлого года. Во втором полугодии 2017 году запланирована сдача 10 многоквартирных домов.

Экс-гендиректору челябинской строительной компании «Гринфлайт» Сергею Мануйлову предъявлено официальное обвинение в злоупотреблении полномочиями на 6 млрд рублей. Расследуется дело о мошенничестве.

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