За 2016 год в Башкирии преступность снизилась на 7,9%

Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 5,3%. Всего зарегистрировано 320 убийств и покушений на убийства, что на 10% меньше чем в 2015 году; 203 преступления, предусмотренных статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что на 13% меньше; 117 изнасилований и покушений на изнасилование — снижение на 10,7%.

Также, общая раскрываемость за год составила 52%.