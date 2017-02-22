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07:51 (мск), источник: PROUFU.ru

За 2016 год в Башкирии преступность снизилась на 7,9%

За минувший год в Башкирии уровень преступности снизился на 7,9%, сообщает Следком РБ.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 5,3%. Всего зарегистрировано 320 убийств и покушений на убийства, что на 10% меньше чем в 2015 году; 203 преступления, предусмотренных статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что на 13% меньше; 117 изнасилований и покушений на изнасилование — снижение на 10,7%.

Также, общая раскрываемость за год составила 52%.

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