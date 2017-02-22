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07:14 (мск), источник: Zakon.kz

Новый вид мошенничества раскрыли полицейские Павлодара

Павлодарские стражи порядка задержали мужчину, который «покупал» в магазинах товар по поддельным документам, а затем сбывал его за наличные, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

59-летний астанчанин был задержан при попытке получить товар по поддельным накладным в магазине в Павлодаре. Второго подозреваемого задержали на автодороге «Павлодар-Караганда».

В багажнике его машины марки «Renault Duster» полицейские изъяли полученные по поддельным накладным товары.

Следствием установлено, что подозреваемый приехал в Павлодар со своим 50-летним знакомым из Караганды. Сняв на несколько дней квартиру, мужчина в магазинах города, представляясь доверенным лицом ИП, покупал по поддельным документам товар, а затем перепродавал в другие магазины по сниженным ценам.

Мужчина предлагал продавцам магазинов отпустить ему по безналичному платежному поручению товар. Затем, получив счет на оплату, в ближайшем интернет-кафе города набирал на компьютере и распечатывал платежное поручение. После ставил имеющиеся у него печать ИП и банковский штамп на документы.

На следующий день полученный по поддельным накладным товар (бытовая техника, обои, монтажная пена) подозреваемый вместе с подельником загружали в машину и перепродавали в других магазинах и рынках города. Вырученные деньги делили между собой.

В настоящее время 59-летний, ранее судимый за кражу астанчанин, и 50-летний житель Караганды подозреваются по шести таким фактам. Проводится досудебное расследование по статье «мошенничество». Кроме того полицией проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

«Полиция предупреждает! Уважаемые жители области! Будьте бдительны. Перепроверяйте достоверность предоставляемых вам документов, звоните по контактным телефонам и уточняйте информацию об оплате. Если вы стали жертвой преступления со стороны данного лица, обратитесь в Центральный отдел полиции УВД Павлодара или позвоните по тел: 102, 39−15−10, — сообщили в полиции.

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