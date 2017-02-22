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08:14 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Школьник в Новосибирске упал в колодец с водой

Пострадавшего спасли прохожие.

В Ленинском районе мальчик чуть не замерз в холодной воде, упав в открытый колодец. С переохлаждением он доставлен в больницу.

Как рассказали в Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54», ссылаясь на слова очевидца: «Мальчик упал в открытый колодец, когда шёл с микрорайона “Чистая Слобода” по тропинке к бассейну спорткомплекса “Заря”».

По её словам, ребёнок двадцать минут звал на помощь, находясь по грудь в ледяной воде. Крики услышали в проезжавшем мимо автомобиле. Водитель и пассажир обвязали школьника тросом, закреплённому к машине, и вытащили пострадавшего. Мужчины передали ребёнка администрации спорткомплекса. Вскоре приехали врачи скорой помощи и осмотрели мальчика. Никаких травм, кроме переохлаждения, он не получил.

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