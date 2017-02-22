В Челябинске суд отложил рассмотрение ходатайства о продлении домашнего ареста Николаю Сандакову

21 февраля адвокат обвиняемого Сергей Колосовский представил для приобщения к делу документы, для ознакомления с которыми следователи попросили время. В результате судебное заседание отложено.

Ходатайство следствия о продлении меры пресечения будет рассмотрено сегодня, 22 февраля, в 17 часов.

Напомним, бывший чиновник находится под домашним арестом в рамках уголовного дела по обвинению в получении взятки в виде охранных услуг. В ноябре следственные органы завершили расследование данного уголовного дела. В настоящий момент заканчивает ознакомление с материалами дела.

Добавим, что в Советском районном суде Челябинска рассматривается первое уголовное дело в отношении Николая Сандакова, по обвинению в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации.