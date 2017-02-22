Из-за снегопада в Башкирии водители третий час стоят в 10-километровой пробке

Угодившим в ловушку водителям не остается ничего, кроме как ждать пока дорогу расчистят и снимать видео.

Автор одного из роликов поделился с ProUfu.ru: «Стоим с 7 утра, третий час уже. Грейдер и тракторы не могут расчистить маленький участок дороги в 50 метров, из-за этого образовалась 10-километровая пробка».

Между тем, в Альшеевском районе Башкирии снегопад засыпал по крышу несколько автомобилей прямо на дороге. Фото попало в группу БашДТП. ЧП произошло в селе Раевка.