Из-за снегопада в Башкирии водители третий час стоят в 10-километровой пробке
После снегопада на трассе в Башкирии образовалась 10-километровая пробка.
После снегопада на трассе в Башкирии образовалась 10-километровая пробка.
Угодившим в ловушку водителям не остается ничего, кроме как ждать пока дорогу расчистят и снимать видео.
Автор одного из роликов поделился с ProUfu.ru: «Стоим с 7 утра, третий час уже. Грейдер и тракторы не могут расчистить маленький участок дороги в 50 метров,
Между тем, в Альшеевском районе Башкирии снегопад засыпал по крышу несколько автомобилей прямо на дороге. Фото попало в группу БашДТП. ЧП произошло в селе Раевка.