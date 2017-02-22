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08:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Шарыпово восемь клиентов пиццерии подхватили сальмонеллез

Причиной стал соус для салата «Цезарь».

Восемь посетителей и сотрудников пиццерии «Пицца Мама» в Шарыпово попали в больницу с сальмонеллезом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Расследование показало, что вероятной причиной заболеваемости стало несоблюдение правил и технологии приготовления соуса для салата «Цезарь». В отношении владельца пиццерии заведено дело об административном правонарушении.

Шарыповский городской суд приостановил деятельность компании на 60 суток. С целью локализации и ликвидации очага сальмонеллеза был проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, суд обязал пиццерию возместить расходы на лечение и выплатить компенсацию морального вреда. Каждый взрослый получил по 15 тыс. рублей, а каждый ребенок — по 20 тыс. рублей.

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