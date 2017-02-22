В Омске прохожие нашли тело мужчины

Тело мужчины нашли прохожие. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

57-летний житель города лежал около одного из автоцентров, расположенных в районе улицы 10 лет Октября. Прохожие обнаружили его в утренние часы, однако приехавшие специалисты определили, что мужчина пролежал на улице с ночи. Также выяснили, что мужчина жил в Комсомольском посёлке. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

По данному факту ведётся проверка, устанавливаются причины, по которым мужчина оказался в ночное время на улице.