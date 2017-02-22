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08:09 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске прохожие нашли тело мужчины

Личность погибшего установили.

Тело мужчины нашли прохожие. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

57-летний житель города лежал около одного из автоцентров, расположенных в районе улицы 10 лет Октября. Прохожие обнаружили его в утренние часы, однако приехавшие специалисты определили, что мужчина пролежал на улице с ночи. Также выяснили, что мужчина жил в Комсомольском посёлке. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

По данному факту ведётся проверка, устанавливаются причины, по которым мужчина оказался в ночное время на улице.

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