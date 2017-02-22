В Ачинске в аварии с фурой пострадал 2-летний мальчик

В Ачинске на ул. Пригородной грузовой автомобиль с полуприцепом Scania столкнулся с иномаркой Subaru. В результате лобового столкновения травмы получил 2-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу.

Авария произошла во вторник, 21 февраля, вечером. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 60-летний водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. В результате пострадал 2-летний пассажир автомобиля Subaru. В ведомстве не уточнили, находился ли ребенок в удерживающем кресле.

Отмечается, что оба водителя были трезвы. На водителя грузовика были составлены административные протоколы. Выяснилось, что на фуре были установлены шины колес с разным рисунком. Кроме того, у водителя отсутствовал путевой лист и тахограф.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.