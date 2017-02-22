Расследование уголовного дела о гибели беременной свердловчанки в больнице приостановлено
Расследование уголовного дела о гибели беременной свердловчанки Марины Костроминой в ЦРБ Богдановича приостановлено.
Расследование уголовного дела о гибели беременной свердловчанки Марины Костроминой в ЦРБ Богдановича приостановлено.
Об этом Накануне.RU рассказал источник, знакомый с ходом расследования.
По словам собеседника агентства, дело приостановлено на время проведения повторной
Как ранее сообщало Накануне.RU, экспертизу проводят в другом регионе УрФО.
В
«Пока дополнительной информации для СМИ нет. Экспертиза проводится, планируем получить результаты в ближайшее время. О дальнейшем ходе расследования сообщим по итогам экспертизы», — прокомментировал ситуацию Накануне.RU официальный представитель ведомства Александр Шульга.
Добавим, что в редакцию Накануне.RU также попала статистика об оказании помощи матерям и детям на базе ЦРБ Богдановича за несколько лет. Согласно ей, с 2011 по 2016 год в больнице был зафиксирован один случай гибели беременной женщины — в 2015 году. Что касается младенческой смертности (от семи суток до одного года), то в прошлом году в больнице было зафиксировано четыре таких случая, в 2015 году — ни одного, в 2014 — три, в 2013 — семь, в 2012 — 14, в 2011 — пять.
Напомним, шокирующая история произошла в 2015 году в Богдановичской ЦРБ. 36-летняя Марина Костромина, находящаяся на 15 неделе беременности, поступила в гинекологическое отделение больницы на «скорой помощи» с открывшимся кровотечением. Несколько дней женщина провела в больнице, медики пытались сохранить беременность, однако ситуация только ухудшилась. Марине был поставлен диагноз «самопроизвольный выкидыш» и сделан аборт. В этот же день, через несколько часов, женщина умерла от кровотечения и геморрагического шока. У Марины осталась несовершеннолетняя дочь.
Близкие Марины Костроминой в случившемся винят
По данному факту полиция несколько раз проводила проверку по статье «Неоказание помощи больному», однако оба раза выносила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления. Позднее уголовное дело возбудил Следственный комитет по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако, по результатам комплексной
Согласно результатам судмедэкспертизы, прямой связи между действиями врача и смертью Марины Костроминой эксперт не обнаружил, однако подтвердил косвенную связь. В частности, в документе говорится, что все манипуляции с пациенткой были запоздалыми и несвоевременными — начиная от аборта и заканчивая реанимацией. Более того, остановить кровотечение женщине пытались без анестезии, а для проведения аборта на этом сроке ее и вовсе должны были госпитализировать в другую больницу, например, в Екатеринбург. Если бы все это было сделано, то жизнь женщины можно было спасти.
После того, как детали этого шокирующего инцидента попали в СМИ прокуратура инициировала проверку, а дело вновь было передано из полиции в СК и переквалифицировано на статью «Причинение смерти по неосторожности».