Расследование уголовного дела о гибели беременной свердловчанки в больнице приостановлено

Об этом Накануне.RU рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника агентства, дело приостановлено на время проведения повторной судебно-комиссионной экспертизы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, экспертизу проводят в другом регионе УрФО.

В пресс-службе регионального СУ СКР информацию о приостановлении уголовного дела не подтвердили, но и не опровергли.

«Пока дополнительной информации для СМИ нет. Экспертиза проводится, планируем получить результаты в ближайшее время. О дальнейшем ходе расследования сообщим по итогам экспертизы», — прокомментировал ситуацию Накануне.RU официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Добавим, что в редакцию Накануне.RU также попала статистика об оказании помощи матерям и детям на базе ЦРБ Богдановича за несколько лет. Согласно ей, с 2011 по 2016 год в больнице был зафиксирован один случай гибели беременной женщины — в 2015 году. Что касается младенческой смертности (от семи суток до одного года), то в прошлом году в больнице было зафиксировано четыре таких случая, в 2015 году — ни одного, в 2014 — три, в 2013 — семь, в 2012 — 14, в 2011 — пять.

Напомним, шокирующая история произошла в 2015 году в Богдановичской ЦРБ. 36-летняя Марина Костромина, находящаяся на 15 неделе беременности, поступила в гинекологическое отделение больницы на «скорой помощи» с открывшимся кровотечением. Несколько дней женщина провела в больнице, медики пытались сохранить беременность, однако ситуация только ухудшилась. Марине был поставлен диагноз «самопроизвольный выкидыш» и сделан аборт. В этот же день, через несколько часов, женщина умерла от кровотечения и геморрагического шока. У Марины осталась несовершеннолетняя дочь.

Близкие Марины Костроминой в случившемся винят акушера-гинеколога Богдановичской ЦРБ, а на тот момент еще и и.о.заведующего гинекологическим отделением больницы Геннадия Гуськова. Именно он ставил женщине диагноз, выполнял оперативное вмешательство, после которого у нее открылось кровотечение, и оказывал помощь, когда состояние Марины ухудшилось.

По данному факту полиция несколько раз проводила проверку по статье «Неоказание помощи больному», однако оба раза выносила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления. Позднее уголовное дело возбудил Следственный комитет по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако, по результатам комплексной судебно-комиссионной экспертизы, нельзя было продолжать расследование по данной статье, и материалы были переданы в прокуратуру для определения подследственности, а оттуда вновь в полицию. Спустя какое-то время следствие по уголовному делу было приостановлено.

Согласно результатам судмедэкспертизы, прямой связи между действиями врача и смертью Марины Костроминой эксперт не обнаружил, однако подтвердил косвенную связь. В частности, в документе говорится, что все манипуляции с пациенткой были запоздалыми и несвоевременными — начиная от аборта и заканчивая реанимацией. Более того, остановить кровотечение женщине пытались без анестезии, а для проведения аборта на этом сроке ее и вовсе должны были госпитализировать в другую больницу, например, в Екатеринбург. Если бы все это было сделано, то жизнь женщины можно было спасти.

После того, как детали этого шокирующего инцидента попали в СМИ прокуратура инициировала проверку, а дело вновь было передано из полиции в СК и переквалифицировано на статью «Причинение смерти по неосторожности».