Чиновника из Златоуста осудят за незаконную продажу земли рядом с Таганаем
На участке 20 соток за высоким забором вырос двухэтажный коттедж.
На участке 20 соток за высоким забором вырос двухэтажный коттедж.
Бывший руководитель комитета по управлению имуществом Златоуста (Челябинская область) предстанет перед судом за превышение полномочий — чиновник продал 20 соток муниципальной земли рядом с нацпарком всего за 78 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Завершено расследование дела в отношении
«В ходе предварительного следствия Крючко не признал свою вину, пояснив, что действовал в рамках закона. Из мэрии он уволился по собственному желанию, не проработав там и года. Ему предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ — “Превышение должностных полномочий”. Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения», — рассказала старший следователь СО по Златоусту Марина Говердовская.
Напомним, выемка документов в мэрии Златоуста по данному делу прошла в мае 2016 года. В администрации после этого заявили о готовности оказать активное содействие правоохранительным органам. В арбитражный суд направлен иск о расторжении ранее заключенной сделки о продаже земли.
Ольга Плеханова.