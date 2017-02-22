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08:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

Из-за массовой аварии на Западном обходе Перми образовалась пробка

Фура перегородила обе полосы движения.

Массовое ДТП произошло утром 22 февраля на Западном обходе Перми. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, изначально столкнулись фура и легковой автомобиль. Грузовик развернуло поперёк полосы. Ехавшие за ними «Газель» и внедорожник не успели затормозить на скользкой дороге и тоже стали участниками аварии.

Из-за массовой аварии, перегородившей движение, на трассе начала скапливаться пробка. Водители жалуются, что стоят без движения уже около часа. Некоторые пытаются объехать по обочине или разворачиваются по встречной полосе. Это привело ещё к нескольким мелким ДТП.

Пробка дошла уже до развязки с шоссе Космонавтов.

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