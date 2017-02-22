Из-за массовой аварии на Западном обходе Перми образовалась пробка
Фура перегородила обе полосы движения.
Фура перегородила обе полосы движения.
Массовое ДТП произошло утром 22 февраля на Западном обходе Перми. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, изначально столкнулись фура и легковой автомобиль. Грузовик развернуло поперёк полосы. Ехавшие за ними «Газель» и внедорожник не успели затормозить на скользкой дороге и тоже стали участниками аварии.
Пробка дошла уже до развязки с шоссе Космонавтов.