Казачий атаман ответит за нападение на водоноса в Хабаровске

«В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего атамана городского казачьего общества “Единство и Отечество”. По версии следствия, шестого июня прошлого года в садоводческом товариществе, расположенном в Железнодорожном районе Хабаровска, произошел конфликт между мужчиной, который занимается доставкой питьевой воды, и охранниками. Последние вызвали для разбирательств своего начальника — атамана городского казачьего общества “Единство и Отечество”. Атаман, прибыв на место, достал пистолет, направил его на курьера, и, угрожая расправой, приказал ему лечь на землю. Мужчина, занимавшийся доставкой воды, вызвал полицейских», — говорится в сообщении СУ СК России по Хабаровскому краю.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал, а агрессивные действия объяснил необходимостью защиты своих подчиненных от нападения курьера. Следователи установили, что разрешительные документы на пистолет что у мужчины имелись, однако в ходе обыска в его доме было изъято гладкоствольное ружье без документов. Стоит отметить, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

При этом охранники садоводческого товарищества обвиняют курьера в причинении телесных повреждений одному из них. Эту информацию проверяют сотрудники полиции — активную роль в раскрытии и расследовании преступления принимали сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.