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09:06 (мск), источник: VN.RU

Задержание наркосбытчика бойцами Росгвардии попало на видео

Транспортные полицейские задержали сбытчика синтетических наркотиков в Новосибирске. Силовую поддержку специальной операции обеспечили бойцы отряда мобильного особого назначения областного управления национальной гвардии. По словам задержанного, он приехал в Новосибирск из области для устройства на работу.

В ходе отработки оперативной информации сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков линейного отдела на станции «Новосибирск» задержали сбытчика наркотических средств. Силовую поддержку специальной операции обеспечили бойцы отряда мобильного особого назначения областного управления национальной гвардии.

В ходе проведения оперативных мероприятий бойцы спецподразделения остановили автомобиль, на котором передвигался 24-летний наркодилер. При личном досмотре в кармане у подозреваемого оперативники обнаружили более 30 пакетиков с наркотическим средством, еще одна упаковка с так называемыми «чеками» была спрятана в машине под сидением.

При проведении обыска в квартире задержанного полицейские изъяли электронные весы, мобильные телефоны и более 20 SIM-карт. По данным экспертов, изъятое вещество оказалось наркотическим средством синтетического происхождения двух видов, общий вес которого превысил 60 граммов, что является крупным размером.

По словам самого задержанного, он приехал в Новосибирск из области для устройства на работу. Но затем через Интернет ему предложили заработать денег на распространении наркотиков путем «закладок».

«Мужчина списывался по Интернету с неустановленным лицом, которое сообщало ему информацию о расположении оптовых закладок наркотиков синтетического происхождения. Он забирал, а затем раскладывал дозы в тайники на территории Новосибирска», — рассказала следователь Елена Белозуб.

Сейчас фигурант арестован и находятся в городском следственном изолятор. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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