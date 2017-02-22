Задержание наркосбытчика бойцами Росгвардии попало на видео

В ходе отработки оперативной информации сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков линейного отдела на станции «Новосибирск» задержали сбытчика наркотических средств. Силовую поддержку специальной операции обеспечили бойцы отряда мобильного особого назначения областного управления национальной гвардии.

В ходе проведения оперативных мероприятий бойцы спецподразделения остановили автомобиль, на котором передвигался 24-летний наркодилер. При личном досмотре в кармане у подозреваемого оперативники обнаружили более 30 пакетиков с наркотическим средством, еще одна упаковка с так называемыми «чеками» была спрятана в машине под сидением.