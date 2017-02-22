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08:54 (мск), источник: Om1.ru

Во вчерашнем массовом ДТП на левобережье Омска пострадали двое

Полиция опубликовала официальную информацию о столкновении четырёх машин на улице Енисейской.

Накануне, 21 февраля, очевидцы рассказали в соцсетях о вечернем ДТП с участием четырёх автомобилей на улице Енисейской. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи. Сегодня УМВД по Омской области обнародовало детали этого происшествия.

По предварительным данным, около десяти часов вечера 32-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», ехавший в сторону улицы Суворова, не справился с управлением. В 45 метрах от перекрёстка с объездной дорогой «Торговый город» омич выехал на встречную полосу и по очереди столкнулся там с тремя автомобилями. Сначала с «КИА Спектра», которым управлял 34-летний водитель. Затем с «Ниссан Тиида» под управлением 20-летнего омича. А потом с «КИА Рио», который вёл 58-летний мужчина.

Как уточнили Om1.ru в управлении ГИБДД по Омской области, медицинская помощь понадобилась спровоцировавшему массовую аварию омичу и водителю КИА Спектра.

Все автомобилисты были трезвы. ГИБДД проводит проверку, которая позволит окончательно установить обстоятельства и причины ДТП.

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