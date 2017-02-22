Факт неуплаты налогов более чем на 5,5 млн рублей выявлен в Новочеркасске
Факт уклонения от налогов на сумму более 5,5 млн рублей выявлен в Новочеркасске, сообщает следственное управление СКР по региону.
Факт уклонения от налогов на сумму более 5,5 млн рублей выявлен в Новочеркасске, сообщает следственное управление СКР по региону.
В преступлении подозревают директора и главбуха строительной компании.
По версии следствия, подозреваемые внесли ложные сведения в налоговые декларации организации и уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль за 2012 год.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).