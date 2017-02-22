Суд Советского района Волгограда получил 77 томов уголовного дела Михеева

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе суда, уголовное дело было возбуждено по факту покушения на хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, что Олег Михеев объявлен в федеральный розыск в связи с тем, что он исчез, не поставив свою подпись под обвинительным заключением прокуратуры по уголовному делу.