Суд Советского района Волгограда получил 77 томов уголовного дела Михеева
77 томов уголовного дела бывшего депутата Госдумы РФ Олега Михеева поступили 21 февраля в Советский районный суд Волгограда.
77 томов уголовного дела бывшего депутата Госдумы РФ Олега Михеева поступили 21 февраля в Советский районный суд Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Напомним, что Олег Михеев объявлен в федеральный розыск в связи с тем, что он исчез, не поставив свою подпись под обвинительным заключением прокуратуры по уголовному делу.
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