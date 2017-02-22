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09:34 (мск), источник: АиФ Волгоград

Суд Советского района Волгограда получил 77 томов уголовного дела Михеева

77 томов уголовного дела бывшего депутата Госдумы РФ Олега Михеева поступили 21 февраля в Советский районный суд Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе суда, уголовное дело было возбуждено по факту покушения на хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, что Олег Михеев объявлен в федеральный розыск в связи с тем, что он исчез, не поставив свою подпись под обвинительным заключением прокуратуры по уголовному делу.

Руководитель PR-службы волгоградского отделения партии «Справедливая Россия» Наталья Анохина отмечает, что экс-депутат находится сейчас в Москве. Сын Олега Михеева отмечает, что его отец ни от кого не скрывается. Добавим, что ранее региональное отделение партии «Справедливая Россия» на своем сайте опубликовало комментарий экс-депутата, в котором тот заявил, что уголовное дело в отношении него было возбуждено незаконно.

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