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09:32 (мск), источник: Новости Воронежа

Ночью в Воронеже загорелись три припаркованные машины

Ночью в среду, 22 февраля, воронежским спасателям поступил вызов с улицы Иркутской.

Здесь около дома № 68 загорелась машина. Сигнал поступил в 5:25, а потушить пламя два пожарных отделения из 6 человек смогли в 5:40.

«В результате пожара огонь уничтожил «ВАЗ-2106», — сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Также пострадали машины, стоявшие рядом. У «Рено Логан» обгорела краска на площади 2 квадратных метров. А у «ВАЗ-2110» огонь повредил краску на площади одного «квадрата». В результате ЧП никто из людей не пострадал.

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