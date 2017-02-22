Ночью в Воронеже загорелись три припаркованные машины
Ночью в среду, 22 февраля, воронежским спасателям поступил вызов с улицы Иркутской.
Ночью в среду, 22 февраля, воронежским спасателям поступил вызов с улицы Иркутской.
Здесь около дома № 68 загорелась машина. Сигнал поступил в 5:25, а потушить пламя два пожарных отделения из 6 человек смогли в 5:40.
«В результате пожара огонь уничтожил «ВАЗ-2106», — сообщают в
Также пострадали машины, стоявшие рядом. У «Рено Логан» обгорела краска на площади 2 квадратных метров. А у «ВАЗ-2110» огонь повредил краску на площади одного «квадрата». В результате ЧП никто из людей не пострадал.