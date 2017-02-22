Житель Дзержинска ограбил магазин и пошел в полицию сдаваться

Житель Дзержинска ограбил магазин на улице Пушкинской, а спустя некоторое время пришел с повинной в полицию, сообщает прокуратура Нижегородской области.

В ноябре прошлого года пьяный злоумышленник пришел в магазин и стал угрожать продавцу ножом, требуя передать ему деньги из кассы. Напуганная женщина отдала ему 6 000 рублей из кассы, после чего подозреваемый скрылся.

Спустя некоторое время мужчина пришел в полицию с повинной и возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.