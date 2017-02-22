Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Глава МИД Украины признался в кознях в ООН после смерти Чуркина
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Лавров объяснил выходку Киева из-за смерти Чуркина – СМИ
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1275-летие Солнца нации
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
09:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Житель Дзержинска ограбил магазин и пошел в полицию сдаваться

Злоумышленник похитил деньги из кассы, угрожая продавцу ножом.

Житель Дзержинска ограбил магазин на улице Пушкинской, а спустя некоторое время пришел с повинной в полицию, сообщает прокуратура Нижегородской области.

В ноябре прошлого года пьяный злоумышленник пришел в магазин и стал угрожать продавцу ножом, требуя передать ему деньги из кассы. Напуганная женщина отдала ему 6 000 рублей из кассы, после чего подозреваемый скрылся.

Спустя некоторое время мужчина пришел в полицию с повинной и возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
26 собак стали жертвой бешеного волка под Смоленском, прежде чем его застрелили
Рейтинг Путина в США достиг максимума за 14 лет
Трамп собрался заключить сделку с Россией
СМИ сообщили о новом деле против главы «Почты России»
Эксперты не смогли быстро определить причины смерти Чуркина
Янукович: «Я не просил вводить войска на Украину»
Президент Исландии заявил, что пора запретить ананасы в пицце
С Байконура стартовала последняя ракета «Союз-У»
Спорт
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира Для некоторых из наших звезд решение Спортивного арбитражного суда может стать финальной точкой в карьере
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь