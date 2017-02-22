В одном из цехов Сколково начался пожар
Спасатели выехали на место происшествия.
Спасатели выехали на место происшествия.
В Москве на территории инновационного центра Сколково произошёл пожар. На место ЧП выехали бригады МЧС, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября в Сколково произошло возгорание, причём было прервано заседание форума «Открытые инновации в Сколково» с участием
ЧП было вызвано коротким замыканием. Тогда возгорание удалось быстро ликвидировать, после чего заседание форума было продолжено.
Напомним, Сколково строится с 2010 года. Федеральный закон о создании предприятия был подписан президентом России (на тот момент) Медведевым 28 сентября 2010 года.
Сколково создано с целью разработки и коммерциализации новых технологий. В результате должны быть создана Экосистема, направленная на развитие предпринимательства и исследований.