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09:27 (мск), источник: ИА REGNUM

‍В одном из цехов Сколково начался пожар

Спасатели выехали на место происшествия.

Источник: РИА "Новости"

В Москве на территории инновационного центра Сколково произошёл пожар. На место ЧП выехали бригады МЧС, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что пламя вспыхнуло в одном из цехов центра. О ЧП стало известно от источника в правоохранительных органах Московской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября в Сколково произошло возгорание, причём было прервано заседание форума «Открытые инновации в Сколково» с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева.

ЧП было вызвано коротким замыканием. Тогда возгорание удалось быстро ликвидировать, после чего заседание форума было продолжено.

Напомним, Сколково строится с 2010 года. Федеральный закон о создании предприятия был подписан президентом России (на тот момент) Медведевым 28 сентября 2010 года.

Сколково создано с целью разработки и коммерциализации новых технологий. В результате должны быть создана Экосистема, направленная на развитие предпринимательства и исследований.

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