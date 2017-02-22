Хабаровчане сообщили в экстренные службы о горящем тепловозе
По словам очевидцев, высота факела достигала метра.
По словам очевидцев, высота факела достигала метра.
В среду днем несколько обеспокоенных горожан позвонили в экстренные службы, заявив, что под эстакадой на улице Космической горит тепловоз. Пламя вырывалось из выхлопной трубы локомотива, сообщает портал «Губерния».
Тепловоз находился во главе небольшого состава — по всей видимости, путеремонтного. Ни у пожарных, ни у железнодорожников пламя беспокойства не вызвало: для магистральных