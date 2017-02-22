Хабаровчане сообщили в экстренные службы о горящем тепловозе

В среду днем несколько обеспокоенных горожан позвонили в экстренные службы, заявив, что под эстакадой на улице Космической горит тепловоз. Пламя вырывалось из выхлопной трубы локомотива, сообщает портал «Губерния».

Тепловоз находился во главе небольшого состава — по всей видимости, путеремонтного. Ни у пожарных, ни у железнодорожников пламя беспокойства не вызвало: для магистральных дизель-электрических локомотивов это пусть и нештатная, но допустимая ситуация. Внутри локомотива прячется 10-цилиндровый дизель мощностью 3000 лошадиных сил. На некоторых режимах его работы в системе отвода выхлопных газов скапливается не сгоревшее в цилиндрах масло, которое и выгорает таким образом.