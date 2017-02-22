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10:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Молодой водитель погиб во Владивостоке

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб молодой человек во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

Источник: www.gibdd.ru/r/25/

В ночь на 22 февраля в 00:55 на улице Адмирала Юмашева, 22 В, 19-летний водитель автомашины Toyota Aristo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.

«В результате ДТП молодой водитель Toyota Aristo погиб, водитель Prado был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом бедра», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

Как стало известно, водитель Toyota Aristo имел стаж вождения два месяца. Авто было оборудовано не по сезону — на передних колесах стояли летние шины.

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