Снова взяли. В Перми замначальника департамента подозревают во взятке
15 февраля в Перми задержали Павла Пахунова, зам¬начальника департамента земельных отношений города, а также его знакомого — Семёна Евдокимова, директора ООО «СтройПерспектива».
15 февраля в Перми задержали Павла Пахунова, зам¬начальника департамента земельных отношений города, а также его знакомого — Семёна Евдокимова, директора ООО «СтройПерспектива».
Чиновника подозревают в получении крупной взятки в 525 тыс. руб., а бизнесмена — в пособничестве. В день задержания Пахунов отказался давать показания, ссылаясь на позднее время (допрос начался после 23 ч.) и отсутствие адвоката. Семён Евдокимов показания дал, однако виновным себя не признаёт.
17 февраля Мотовилихинский суд Перми отправил обоих подозреваемых под арест на два месяца — до 15 апреля, пока идёт расследование дела. На суде адвокаты пытались доказать, что их подзащитные скрываться не собираются и давить на свидетелей не будут.
Многодетные отцы.
В материалах дела указано, что деньги передавали в автомобиле «Aуди», припаркованном на ул. Уральской недалеко от клуба «Горный хрусталь». По предположению следователей, полмиллиона рублей предназначались чиновнику за выделение земельного участка. Деньги взял Семён Евдокимов. На суде он уверял, что это не взятка.
— Да, это мои друзья, — рассказывал на суде подозреваемый Евдокимов. — Я действительно просил Пахунова проконсультировать своего знакомого, как лучше оформить земельный участок. Но эти деньги — не взятка, это возврат долга.
Однако сам Пахунов свою причастность признал. Его адвокат Лариса Жданова настаивала на домашнем аресте, аргументируя тем, что у её подзащитного проблемы с сердцем и трое детей. Защита второго подозреваемого предлагала избрать меру пресечения в виде денежного залога в 3 млн руб.
— Если меня арестуют, я не смогу завершить строительство ФОКа в Верещагино по госконтракту, а также строительство детского приюта при монастыре, который возвожу за свой счёт, — говорил на суде
В СИЗО.
Пахунову грозит до 12 лет лишения свободы, Евдокимову — до 10 лет. Прокуратура поддержала ходатайство следователей, которые настаивали на аресте.
— Подозреваемый Павел Пахунов зарегистрирован в Оренбургской области и может скрыться от следствия. Кроме того, он может оказывать давление на свидетелей, так как хорошо их знает, — сказал прокурор.
Кстати, на суде выяснилось, что задержанный чиновник с семьёй живёт в квартире Семёна Евдокимова.
— На каком основании вы там проживаете? — уточнил судья.
— По соглашению с последующим выкупом, — ответил Пахунов.
Суд счёл весомыми доводы заместителя начальника Мотовилихинского следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю. На время расследования оба подозреваемых отправятся в СИЗО.
Адвокат Евдокимова сказал журналистам, что будет обжаловать это решение в краевом суде.