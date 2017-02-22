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09:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

Снова взяли. В Перми замначальника департамента подозревают во взятке

15 февраля в Перми задержали Павла Пахунова, зам¬начальника департамента земельных отношений города, а также его знакомого — Семёна Евдокимова, директора ООО «СтройПерспектива».

Чиновника подозревают в получении крупной взятки в 525 тыс. руб., а бизнесмена — в пособничестве. В день задержания Пахунов отказался давать показания, ссылаясь на позднее время (допрос начался после 23 ч.) и отсутствие адвоката. Семён Евдокимов показания дал, однако виновным себя не признаёт.

17 февраля Мотовилихин­ский суд Перми отправил обоих подозреваемых под арест на два месяца — до 15 апреля, пока идёт расследование дела. На суде адвокаты пытались доказать, что их подзащитные скрываться не собираются и давить на свидетелей не будут.

Многодетные отцы.

В материалах дела указано, что деньги передавали в автомобиле «Aуди», припаркованном на ул. Уральской недалеко от клуба «Горный хрусталь». По предположению следователей, полмиллиона рублей предназначались чиновнику за выделение земельного участка. День­ги взял Семён Евдокимов. На суде он уверял, что это не взятка.

— Да, это мои друзья, — рассказывал на суде подозреваемый Евдокимов. — Я действительно просил Пахунова проконсультировать своего знакомого, как лучше оформить земельный участок. Но эти деньги — не взятка, это возврат долга.

Однако сам Пахунов свою причастность признал. Его адвокат Лариса Жданова настаивала на домашнем аресте, аргументируя тем, что у её подзащитного проблемы с сердцем и трое детей. Защита второго подозреваемого предлагала избрать меру пресечения в виде денежного залога в 3 млн руб.

— Если меня арестуют, я не смогу завершить строительство ФОКа в Верещагино по госконтракту, а также строительство детского приюта при монастыре, который возвожу за свой счёт, — говорил на суде г-н Евдокимов. — Кроме того, у меня четверо детей и престарелые родители, которые нуждаются в уходе: отцу 90 лет, матери 80.

В СИЗО.

Пахунову грозит до 12 лет лишения свободы, Евдокимову — до 10 лет. Прокуратура поддержала ходатайство следователей, которые настаивали на аресте.

— Подозреваемый Павел Пахунов зарегистрирован в Оренбургской области и может скрыться от следствия. Кроме того, он может оказывать давление на свидетелей, так как хорошо их знает, — сказал прокурор.

Кстати, на суде выяснилось, что задержанный чиновник с семьёй живёт в квартире Семёна Евдокимова.

— На каком основании вы там проживаете? — уточнил судья.

— По соглашению с последующим выкупом, — ответил Пахунов.

Суд счёл весомыми доводы заместителя начальника Мотовилихинского следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю. На время расследования оба подозреваемых отправятся в СИЗО.

Адвокат Евдокимова сказал журналистам, что будет обжаловать это решение в краевом суде.

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