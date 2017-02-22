15 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Волжском в Волгоградской области

Сообщение о возгорании пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Мечникова, диспетчеру спасательной службы поступило в 11:25. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что в одной из квартир горят домашние вещи.

Специалисты, оценив ситуацию, приняли решение эвакуировать жильцов. Так, на время ликвидации огня покинуть здание пришлось 15 волжанам. Огонь удалось потушить в течение 20 минут.