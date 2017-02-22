Пешеход погиб под колесами «КамАЗа» в Нижнем Новгороде 21 февраля
Пешеход погиб под колесами «КамАЗа» в Нижнем Новгороде 21 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Пешеход погиб под колесами «КамАЗа» в Нижнем Новгороде 21 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, в 01:45 на ул. Сусловой в Советском районе водитель «КамАЗ 6520» совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, вне зоны видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход — мужчина 1944 года рождения — получил смертельное ранение.